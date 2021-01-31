وزارة الاتصالات توجّه إخطارًا لشركة (AliExpress) العالمية



ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن الوزارة تستمر بمراسلة جميع منصات التجارة الالكترونية بخصوص اعتماد الرمز البريدي الفلسطيني وأن الشحن سيتم لفلسطين منذ 1/1/2021.



تجدر الإشارة أن الوزارة قامت بالتواصل مع كافة منصات التجارة الإلكترونية قبل إصدارها للتعميم الذي دعت خلاله جميع المواطنين، والشركات، والبنوك، والمؤسسات العامة والخاصة، وكل من يتعامل بالمراسلات البريدية لاستخدام الرمز البريدي الفلسطيني المخصص لكل منطقة في فلسطين كما وأصدر البريد الفلسطيني منشورات عبر الاتحاد البريدي العالمي بهذا الشأن في تشرين الأول/نوفمبر 2020.







رام الله - دنيا الوطناستكمالاً لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في مراسلة جميع منصات التجارة الإلكترونية ومنها شركة "AliExpress" للتجارة الإلكترونية بالتعامل بعدالة مع المتسوقين الفلسطينين كما تتعامل مع إسرائيل من ناحية الأسعار وتكاليف الشحن، تستمر المناقشات المكثفة مع شركة "AliExpress "، لا سيما وأنه تُفرض رسوم شحن غير عادلة إضافية حينما يختار فلسطين لتحديد مكان الشحن، لذا أخطرت الوزارة الشركة في ديسمبر 2020، وما زالت المناقشات بين الطرفين مستمرة لليوم.