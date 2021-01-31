سارة نتنياهو تُكلف الحكومة الإسرائيلية آلاف الشواكل

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت القناة 13 الإسرائيلية، أن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بدأت عملها من منزل مملوك للعائلة في وسط القدس، مما يكلف الدولة مئات الآلاف من الشواكل.



ووفق القناة، فإنه تأتي هذه التكاليف بسبب الإجراءات الأمنية الإضافية المستلزمة، حيث كشف التقرير، أن سارة نتنياهو بدأت العمل في منزل خاص للعائلة بشارع "هابورتسيم"، بدعوى أنها لا تستطيع العمل في المنزل الرسمي في شارع "بلفور" خلال جائحة (كورونا)، لأن زوجها يستقبل الضيوف بشكل متكرر هناك.



وأوضحت، أن مسؤولي الأمن، يقدرون أن تأمين المنزل، لوجود سارة نتنياهو فيه، يكلف حوالي 200 ألف شيكل (نحو 60 ألف دولار)، أي أكثر مما كان سيكلف خزينة الدولة لو استمرت في العمل من مقر الإقامة الرسمي.



بدوره، رفض مكتب رئيس الوزراء التقرير، مشيراً إلى أن التكلفة كانت بعشرات آلاف الشواكل، معتبراً أن المنزل هو "منشاة عمل عادية لزوجة رئيس الوزراء، وهذا جزء من الأمن العام الذي يطلبه شاباك".