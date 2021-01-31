الغنوشي: دور رئيس الدولة رمزي في تونس

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي: إن رئيس الدولة، يمتنع عن قبول أداء قسم فريق الوزراء الجديد، وبالتالي رافض للتحوير الوزاري.



وذكر، أن تونس نظامها برلماني، ودور رئيس الدولة هو دور رمزي، وليس دوراً إنشائياً، وموضوع الحكم ومجلس الوزراء يعود إلى الحزب الحاكم، وهو بالأساس مسؤولية الحكومة.



وأوضح، أن الحاجة هي إقامة نظام برلماني كامل، يمنح مقاليد الحكم إلى الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية.



وشدد الغنوشي على أن تونس، اليوم، تعيش صعوبات المزج بين النظام البرلماني، والنظام الرئاسي.



وقال: ''ربما ستكون النتيجة، التي سنصل إليها، هي أن نقيم نظاماً برلمانياً كاملاً، يتم فيه الفصل بين السلطات الثلاث، وتكون السلطة التنفيذية كلها، بيد واحدة، هي رئيس الوزراء''.