"الداخلية" بغزة تصدر تنويهاً بشأن إجراء فحص (كورونا) للمسافرين بمحافظة رفح

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، تنويهاً "مهماً" بخصوص إجراء فحص (كورونا) للمسافرين بمحافظة رفح.



ونوّهت الهيئة العامة للمعابر والحدود بالوزارة، بأنه تم تغيير مركز إجراء فحص (كورونا) للمسافرين بمحافظة رفح، حيث عليهم التوجه إلى (مركز شهداء رفح/ بجوار دوار العودة) بدلاً من مركز الشابورة.



وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة عن كشف وآلية السفر عبر (معبر رفح البري)، خلال فتحه استثنائياً أربعة أيام (من الاثنين إلى الخميس).