شؤون فلسطينية

الاحتلال يُغلق مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل

الاحتلال يُغلق مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في البلدة، محمد عوض، إن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي لبلدة بيت أمر بمحاذاة شارع القدس الخليل، وانتشرت بأعداد كبيرة في المنطقة، وشرعت بتفتيش مركبات المواطنين، ومنعتهم من الحركة.

أخبار ذات صلة

حماس: إرهاب جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين يتطلب تصعيد المقاومة بكل أشكالها

حماس: إرهاب جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين يتطلب تصعيد المقاومة بكل أشكالها

الصحة بغزة: لا وفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: لا وفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

وزارة الاتصالات توجّه إخطارًا لشركة (AliExpress) العالمية

وزارة الاتصالات توجّه إخطارًا لشركة (AliExpress) العالمية

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يناير 2021

"المالية" بغزة تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يناير 2021

&#34;الداخلية&#34; بغزة تصدر تنويهاً بشأن إجراء فحص (كورونا) للمسافرين بمحافظة رفح

"الداخلية" بغزة تصدر تنويهاً بشأن إجراء فحص (كورونا) للمسافرين بمحافظة رفح

ليلى غنام: إغلاق بلدة الطيبة بعد تسجيل إصابات بالطفرة الجديدة من (كورونا)

ليلى غنام: إغلاق بلدة الطيبة بعد تسجيل إصابات بالطفرة الجديدة من (كورونا)

لجنة متابعة العمل الحكومي تطلع على التحديات التي تواجهها بلديات محافظتي الوسطى وغزة

لجنة متابعة العمل الحكومي تطلع على التحديات التي تواجهها بلديات محافظتي الوسطى وغزة

فروانة: الاحتلال اعتقل 543 طفلاً خلال العام 2020 جلهم من القدس

فروانة: الاحتلال اعتقل 543 طفلاً خلال العام 2020 جلهم من القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يناير 2021

"المالية" بغزة تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يناير 2021

الاحتلال يُغلق مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل

الاحتلال يُغلق مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل

ليلى غنام: إغلاق بلدة الطيبة بعد تسجيل إصابات بالطفرة الجديدة من (كورونا)

ليلى غنام: إغلاق بلدة الطيبة بعد تسجيل إصابات بالطفرة الجديدة من (كورونا)

لجنة متابعة العمل الحكومي تطلع على التحديات التي تواجهها بلديات محافظتي الوسطى وغزة

لجنة متابعة العمل الحكومي تطلع على التحديات التي تواجهها بلديات محافظتي الوسطى وغزة

فروانة: الاحتلال اعتقل 543 طفلاً خلال العام 2020 جلهم من القدس

فروانة: الاحتلال اعتقل 543 طفلاً خلال العام 2020 جلهم من القدس

&#34;الإحصاء&#34; يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج للعام 2020 ولشهر 12/2020

"الإحصاء" يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج للعام 2020 ولشهر 12/2020

جمعية رجال الأعمال تدعو الفصائل لإنجاح لقاء القاهرة وجعل الانتخابات مدخلاً للوحدة الفلسطينية

جمعية رجال الأعمال تدعو الفصائل لإنجاح لقاء القاهرة وجعل الانتخابات مدخلاً للوحدة الفلسطينية

بعد انتهاء الحظر الأسبوعي طالع أسعار الدجاج واللحوم

بعد انتهاء الحظر الأسبوعي طالع أسعار الدجاج واللحوم

منوعات

زين كرزون تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

زين كرزون تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

شاهد: ميريهان حسين &#34;أنا أجمل من ياسمين صبري&#34; والجمهور يرد

شاهد: ميريهان حسين "أنا أجمل من ياسمين صبري" والجمهور يرد

تعرف على كواليس مقلب رامز جلال.. ومن هم الضحايا ؟

تعرف على كواليس مقلب رامز جلال.. ومن هم الضحايا ؟

شاهد: ماجد الكدواني &#34; عادل إمام غير حياتي بسبب مكالمة واحدة&#34;

شاهد: ماجد الكدواني " عادل إمام غير حياتي بسبب مكالمة واحدة"

فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبد الرحيم وتطلب من الميراث

فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبد الرحيم وتطلب من الميراث

شاهد: رزان مغربي &#34;كنت بتمنى يضربني عمر الشريف&#34;.. فما القصة ؟

شاهد: رزان مغربي "كنت بتمنى يضربني عمر الشريف".. فما القصة ؟

شاهد: ياسمين صبري تتلقى طلب غريب من متابع لها.. هل تستجيب ؟

شاهد: ياسمين صبري تتلقى طلب غريب من متابع لها.. هل تستجيب ؟

شاهد: جمهور تامر حسني &#34;يا ويلك من بسمة&#34;

شاهد: جمهور تامر حسني "يا ويلك من بسمة"

وفاة والدة ظافر عابدين .. ونجوم عروس بيروت يقدمون التعازي

وفاة والدة ظافر عابدين .. ونجوم عروس بيروت يقدمون التعازي

بسبب هذه الحركة.. ليلى اسكندر تعرض نفسها لهجوم كبير

بسبب هذه الحركة.. ليلى اسكندر تعرض نفسها لهجوم كبير

عربي

الغنوشي: دور رئيس الدولة رمزي في تونس

الغنوشي: دور رئيس الدولة رمزي في تونس

الأردن يتتبع فيروس (كورونا) في مياه الصرف الصحي

الأردن يتتبع فيروس (كورونا) في مياه الصرف الصحي

الجزائر: تمديد قيود فيروس (كورونا) في 19 ولاية

الجزائر: تمديد قيود فيروس (كورونا) في 19 ولاية

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون