الاحتلال يُغلق مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.



وقال الناشط الإعلامي في البلدة، محمد عوض، إن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي لبلدة بيت أمر بمحاذاة شارع القدس الخليل، وانتشرت بأعداد كبيرة في المنطقة، وشرعت بتفتيش مركبات المواطنين، ومنعتهم من الحركة.