لجنة متابعة العمل الحكومي تطلع على التحديات التي تواجهها بلديات محافظتي الوسطى وغزة



وتحدثوا عن الوضع المالي الذي تمر به البلديات بشكل عام والذي يعد عائقا أساسيا أمام رؤيتها في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الهادفة.





ودعوا الحكومة الفلسطينية إلى الوقوف بجانب البلديات وتوفير الدعم اللازم لهم والتسهيلات الممكنة التي تمكنهم من استمرار عملهم بالشكل المطلوب وتقديم الخدمة التي يطمح إليها المواطن.



وشكروا الحكومة على اللقاء وهذه الزيارة المقدرة التي تفتح آفاق جديدة للتعاون مع الحكومة بما يعزز صمود البلديات خلال أزمتها الحالية.





جاء ذلك من خلال المداخلات والحوار والنقاش والأسئلة التي طرحها رؤساء البلديات في نهاية اللقاء على الوفد الرفيع المستوى الذي تشرفت بلديات محافظتي الوسطى وغزة باللقاء به.



بدوره أكد أ.د محمد عوض أن الحكومة وبالتعاون مع وزراة الحكم المحلي ستقوم بدراسة هذه الاحتياجات والعمل على تذليلها وفق الامكانيات المتاحة.





















رام الله - دنيا الوطناطلع رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة، محمد عوض ووكيل وزارة الحكم المحلي، م.أحمد أبو راس، ورئيس مكتب الإعلام الحكومي د.سلامة معروف، على التحديات التيتواجهها بلديات محافظتي الوسطى وغزة في ظل الحصار وجائحة (كورونا) وسبل مواجهتها واستعداد الحكومة على دعم البلديات للوقوف على اقدامها في مواجهة التحديات وتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.حيث جرى لقاء خاص لرؤساء بلديات المحافظة الوسطى وغزة ونوابهم مع رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي ووكيل وزارة الحكم المحلي ورئيس مكتب الإعلام الحكومي مساء يوم السبت ١/٣٠ في قاعة بلدية ديرالبلح .وبدأ اللقاء د.دياب الجرو رئيس بلدية دير البلح بالترحيب بالحضور وشكر الحكومة الفلسطينية ممثلة بالدكتور محمد عوض على اهتمامها وحرصها على مساعدة البلديات من أجل أن تقدم البلديات أفضل ما لديها من خدمة للمواطنين.كما تحدث رئيس اتحاد بلديات القطاع د.يحيى السراج حول احتياجات البلديات وما تعانيه من ضائقة بفعل الحصار وجائحة (كورونا)، متمنيا على الحكومة أن تقوم بدعم البلديات لمواجهة الأزمات التي تعيق مسيرة عملها.كذلك تحدث رئيس مكتب الإعلام الحكومي عن الدور التكاملي بين الحكومة والهيئات المحلية وان الأمانة عظيمة والحمل ثقيل وكلا على ثغر من أجل خدمة المواطن .بدوره أكد وكيل وزارة الحكم المحلي، بأن وزارته لن تألوا جهدا في تذليل جميع العقبات التي تواجه البلديات وانها ستجتهد مع جهات الأختصاص لتوفير ما يلزم البلديات من أجل ان تقدم أفضل ما لديها للمواطن الذي يعتبر أغلى ما تملك وخدمته رأس مال وزارته .الكلمة الرئيسة في اللقاء كانت لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي أ.د محمد عوض الذي قال ان اللقاء يأتي في إطار متابعة عمل البلديات فى محافظتى الوسطى وغزة، والاطلاع على احتياجاتهم المختلفة والتحديات التى تواجههم في سبيل استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين, مشيدا بجهود البلديات واستمرارها في تقديم الخدمات رغم الظروف الراهنة. كذلك يأتي اللقاء في إطار الترتيبات الخاصة بعمل البلديات والوقوف على هموم وآلام البلديات ومطالبها وطموحاتها التي تحتاجها من قبل الحكومة.من ناحيتهم شدد رؤساء البلديات في محافظتي غزة والوسطى أن بلدياتهم مستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين في كافة المجالات رغم قلة الإمكانات وشح الموارد وأنها لن تتواني في تلبية احتياجاتهم في ظل استمرار فيروس (كورونا) داخل المجتمع.