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السعودية تُعلن وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز

السعودية تُعلن وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز
رام الله - دنيا الوطن
توفي مساء أمس السبت، الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، الذي تولى العديد من المناصب العسكرية، منها نائب قائد القوات الجوية في المملكة.

ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة، الأمير الذي توفي عن عمر ناهز الـ 73 عاماً، متأثرا بوعكة صحية ألمت به الأسبوع الماضي، دخل بسببها المستشفى.

وشغل الأمير الراحل الكثير من المناصب العسكرية، منها نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والعديد من المناصب المدنية، بينها رئاسة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

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