إسرائيل: أكثر من ثلاثة ملايين شخص تلقوا لقاح (كورونا)





ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن معظمهم تلقوا الجرعة الثانية أيضا، فيما رأى مسؤول في وزارة الصحة، بأن انخفاض العدد اليومي لحالات الإصابة الخطيرة، ربما يدل على بداية تأثير الحملة على الصورة الوبائية.



وتظهر أحدث بيانات وزارة الصحة في إسرائيل، نشرت اليوم، بأن عدوى (كورونا) انتقلت يوم أمس إلى نحو 2600 شخص، فيما بلغت نسبة النتائج الإيجابية 10% بعد إجراء قرابة 27 ألف فحص، وتوصف حالة 1162 مريضًا بخطيرة بينهم 298 يخضعون للتخدير والتنفس الاصطناعي.



وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء منذ ظهوره في إسرائيل الى 4745 شخصًا.



وجاء في بيان وزارة الصحة، بأن عدد الذي تلقوا التطعيم بالجرعة الأولى حتى الآن بلغ 3.005.382، فيما تلقى التطعيم بالجرعة الثانية 1.728.625 شخصً.



رام الله - دنيا الوطنتجاوز عدد الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) في إسرائيل، ثلاثة ملايين شخص.