تعليمات للمسافرين.. الإعلان عن آلية وكشف السفر خلال فتح (معبر رفح) استثنائياً أربعة أيام





ووفق الإعلان، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن الآلية وفق التعليمات الآتية:



1. السفر ليوم غدٍ الاثنين (1 فبراير) سيكون للمسافرين في الحافلات (من الأولى حتى الخامسة) من الكشف المرفق أدناه، وعليهم التوجه الساعة 4 فجراً إلى الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم، وعدم اصطحاب مرافقين من غير المسافرين.



2. على المسافرين في الحافلات المذكورة (من 1 إلى 5)، التوجه لإجراء فحص (كورونا) اليوم الساعة 11 صباحاً في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً من وزارة الصحة، وهي:



- محافظة شمال غزة: مركز هالة الشوا/ بيت لاهيا.



- محافظة غزة: مركز الشاطئ.



- محافظة الوسطى: مركز النصيرات القديم.



- محافظة خانيونس: مركز جورة اللوت/ قرب دوار التحلية.



- محافظة رفح: عيادة الشابورة/ قرب مدارس العرب.



3. على المسافرين في باقي الحافلات انتظار إعلانات جديدة بخصوص موعد إجراء الفحص، وموعد سفرهم خلال الأيام القادمة.



4. على المسافرين أصحاب جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، التوجه فوراً لتحديث بياناتها لدى مديريات الداخلية كلّ في محافظته.



5. ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال من آبائهم أو وكلائهم.



