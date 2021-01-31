توقيف 4 مثليين في تركيا بسبب صورة مُهينة للكعبة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت الشرطة التركية، أربعة أشخاص إثر تعليق صورة للكعبة، أمام إحدى جامعات إسطنبول، التي تشهد احتجاجات، واعتبرت السلطات أنها تشكل إهانة لفئة من الناس.



ووفق شبكة (يورو نيوز عربية) فقد أعلن مكتب محافظ المدينة، أن الأشخاص الأربعة، اعتقلوا للاشتباه بارتكابهم "إهانة علنية للقيم الدينية التي يتبناها قسم من الناس".



وأضاف، أن الشرطة تبحث عن شخصين آخرين، واصفاً الصورة بأنها "تهجم بشع" على الإسلام.



وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو في تغريدة على (تويتر) السبت: إنه جرى اعتقال "أربعة من المثليين المنحرفين"، وقد أثارت تعليقاته غضباً على وسائل التواصل الاجتماعي.



وأوضح مكتب المحافظ، أن صورة الكعبة التي وضع عليها علم قوس قزح، وهو رمز مرتبط بمجتمع المثليين، علقت الجمعة أمام مكتب رئيس جامعة بوغازيجي، في خطوة ندد بها المسؤولون الأتراك بسرعة.



واعتبر إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تغريدة، أن "ازدراء الكعبة ليس حرية تعبير ولا حقاً في الاحتجاج".



وتعهد السبت، أن "هذا الانحراف سينال العقا،ب الذي يستحقه أمام العدالة".