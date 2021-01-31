"المرور" بغزة: حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت دائرة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، لاستمرار إغلاق الأسواق المركزية بالمحافظات، واستمرار منع الحركة والتنقل من الساعة الثامنة مساءً حتى السابعة صباحاً بشكل يومي، ما عدا يومي الجمعة والسبت، يتم فرض حظر التجول بشكل كامل.



وسجلت "المرور" بغزة، بأنه تم تسجيل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، حادث سير، نتج عنه إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.