شاهد: لحظة محاولة تنفيذ عملية الطعن عند مفترق (غوش عتصيون)

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر محاولة تنفيذ عملية طعن نفذها فلسطيني، عند مفترق (غوش عتصيون) جنوب بيت لحم.وتحدثت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن منفذ محاولة عملية الطعن عند مفترق (غوش عتصيون) جنوب بيت لحم، قد استشهد.وكانت مصادر فلسطينية، ذكرت بأن مواطناً، أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عند مفترق (غوش عتصيون).من جهته، زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن قوات الاحتلال، أحبطت محاولة تنفيذ عملية طعن في المكان