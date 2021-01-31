لجنة الانتخابات: نأمل بالتواجد في قطاع غزة بالعاشر من الشهر المقبل

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "بأننا نعمل ونأمل بأن نكون في قطاع غزة، في العاشر من شباط/ فبراير المقبل، لمتابعة عملية المراقبة".





من ناحية أخرى، قال كحيل: إن لجنة الانتخابات تعقد لقاءات مستمرة ومتوالية مع كافة ممثلي المؤسسات الدولية التي لها فروع في فلسطين، حيث "نشرح لهم الوضع، وتحديداً وضع الانتخابات في القدس، ونطلب منهم ممارسة ضعط على إسرائيل.





وأضاف المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، بأننا نسلم ممثلي المؤسسات، برقيات لتكوين بعثات رقابة في كافة المناطق والردود إيجابية.





وتابع كحيل: نعول كثيراً على هذا الموضوع، ونطلب منهم الضغط على إسرائيل، لتوفير كافة الحريات، وعدم الاعتقالات على خلفيات سياسية.





وشدد على أن هناك بعثة كبيرة ستتواجد من الاتحاد والبرلمان الأوروبيين، ومع تقدم الزمن سيكون هناك صورة أوضح لهذه الوفود.