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(يديعوت) تكشف ماذا يفعل سائحو إسرائيل في دبي

(يديعوت) تكشف ماذا يفعل سائحو إسرائيل في دبي
رام الله - دنيا الوطن
أشارت وزارة السياحة في إسرائيل، إلى سلوك شاذ قام به السائحون الإسرائيليون، مثل: تخريب السيارات، والطبخ داخل الغرف في الفنادق، ورفض دفع تكاليف ما يستهلكونه من الثلاجات، (الميني بار) داخل غرفهم، فهم يشربون المشروبات، ثم يعبؤون العلب الفارغة بالماء.

ووفق صحيفة (يديعوت آحرنوت) فسابقاً، أعلنت فنادق في دبي عن سرقة المناشف والأضواء والصابون من حمامات الفنادق.

وقال مندوب سياحي في دبي: "استأجر خمسة إسرائيليين
سيارة لاستخدامها في رحلة للصحراء، انقلبت السيارة، بعد ساعة، وتحطمت بعد قيادتها بتهور".

وأضاف تقرير (يديعوت): "هناك أكثر من 66,000 إسرائيلي زاروا دبي خلال شهر واحد فقط، وارتكبوا مخالفات جسيمة لم تشهدها الإمارات العربية المتحدة من قبل".

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