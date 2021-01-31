الديمقراطيون يتأهبون لمحاكمة ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قالت شبكة (بي بي سي): إن الديمقراطيين يستعدون لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بإجراءات مختلفة جذرياً، مسلحين بالدروس المستفادة من أول محاكمة.



وتشير التوقعات إلى أن المحاكمة الثانية لاتهام ترامب بالتقصير، ستكون "أسرع وأسهل في الفهم وأشد قوة، وربما تكون مدعومة بمواد من داخل البيت الأبيض خلال تولي ترامب".



وذكرت صحيفة (لوس أنجلوس تايمز)، أن "النواب الديمقراطيين فى مجلس النواب المسؤولين عن المحاكمة المقبلة التي ستنعقد في مجلس الشيوخ، والذين يقومون بدور المدعين، يستعدون لما يعد بإجراء مختلف جذرياً لاتهام ترامب بالتقصير، وبقضية أكثر وضوحاً ومباشرة فى ظل سيطرتهم على مجلس الشيوخ، والبيت الأبيض".



وصوّت مجلس النواب على اتهام ترامب بالتقصير في غضون أسبوع، بسبب التحريض على اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من كانون الثاني/ يناير.



وأضافت الصحيفة: "مثلما حدث في عام 2020، فإن تبرئة ترامب شبه مؤكدة، لأن الأمر يتطلب أصوات 67 من أعضاء مجلس الشيوخ لإدانته، وصوت معظم الجمهوريين في وقت سابق من هذا الأسبوع على أن محاكمة الاتهام بالتقصير غير دستورية لأن ترامب ترك منصبه بالفعل".