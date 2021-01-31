دولي

الديمقراطيون يتأهبون لمحاكمة ترامب

الديمقراطيون يتأهبون لمحاكمة ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قالت شبكة (بي بي سي): إن الديمقراطيين يستعدون لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بإجراءات مختلفة جذرياً، مسلحين بالدروس المستفادة من أول محاكمة.

وتشير التوقعات إلى أن المحاكمة الثانية لاتهام ترامب بالتقصير، ستكون "أسرع وأسهل في الفهم وأشد قوة، وربما تكون مدعومة بمواد من داخل البيت الأبيض خلال تولي ترامب". 

وذكرت صحيفة (لوس أنجلوس تايمز)، أن "النواب الديمقراطيين فى مجلس النواب المسؤولين عن المحاكمة المقبلة التي ستنعقد في مجلس الشيوخ، والذين يقومون بدور المدعين، يستعدون لما يعد بإجراء مختلف جذرياً لاتهام ترامب بالتقصير، وبقضية أكثر وضوحاً ومباشرة فى ظل سيطرتهم على مجلس الشيوخ، والبيت الأبيض".

وصوّت مجلس النواب على اتهام ترامب بالتقصير في غضون أسبوع، بسبب التحريض على اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من كانون الثاني/ يناير.

وأضافت الصحيفة: "مثلما حدث في عام 2020، فإن تبرئة ترامب شبه مؤكدة، لأن الأمر يتطلب أصوات 67 من أعضاء مجلس الشيوخ لإدانته، وصوت معظم الجمهوريين في وقت سابق من هذا الأسبوع على أن محاكمة الاتهام بالتقصير غير دستورية لأن ترامب ترك منصبه بالفعل".

أخبار ذات صلة

إسرائيل: أكثر من ثلاثة ملايين شخص تلقوا لقاح (كورونا)

إسرائيل: أكثر من ثلاثة ملايين شخص تلقوا لقاح (كورونا)

أوباما: لم يحقق ترامب 100% مما أراد

أوباما: لم يحقق ترامب 100% مما أراد

2 مليون و230 ألف وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

2 مليون و230 ألف وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

&#34;الصحة العالمية&#34;: الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية خط الدفاع الأول أمام (كوفيد-19) وتحوراته

"الصحة العالمية": الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية خط الدفاع الأول أمام (كوفيد-19) وتحوراته

تجدد الاحتجاجات ضد نتنياهو

تجدد الاحتجاجات ضد نتنياهو

&#34;نيباه&#34;.. فيروس جديد في الصين يُهدد العالم بنسبة وفاة مرتفعة

"نيباه".. فيروس جديد في الصين يُهدد العالم بنسبة وفاة مرتفعة

إيطاليا تسجل انخفاضاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

إيطاليا تسجل انخفاضاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

بالرغم من تلقيهم جرعتي لقاح.. إصابة 10 من العاملين بإحدى المستشفيات بفيروس (كورونا) بإسرائيل

بالرغم من تلقيهم جرعتي لقاح.. إصابة 10 من العاملين بإحدى المستشفيات بفيروس (كورونا) بإسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

لجنة متابعة العمل الحكومي تطلع على التحديات التي تواجهها بلديات محافظتي الوسطى وغزة

لجنة متابعة العمل الحكومي تطلع على التحديات التي تواجهها بلديات محافظتي الوسطى وغزة

فروانة: الاحتلال اعتقل 543 طفلاً خلال العام 2020 جلهم من القدس

فروانة: الاحتلال اعتقل 543 طفلاً خلال العام 2020 جلهم من القدس

&#34;الإحصاء&#34; يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج للعام 2020 ولشهر 12/2020

"الإحصاء" يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج للعام 2020 ولشهر 12/2020

جمعية رجال الأعمال تدعو الفصائل لإنجاح لقاء القاهرة وجعل الانتخابات مدخلاً للوحدة الفلسطينية

جمعية رجال الأعمال تدعو الفصائل لإنجاح لقاء القاهرة وجعل الانتخابات مدخلاً للوحدة الفلسطينية

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة

أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية اليوم الأحد

أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية اليوم الأحد

&#34;المرور&#34; بغزة: حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

"المرور" بغزة: حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

منوعات

شاهد: ميريهان حسين &#34;أنا أجمل من ياسمين صبري&#34; والجمهور يرد

شاهد: ميريهان حسين "أنا أجمل من ياسمين صبري" والجمهور يرد

تعرف على كواليس مقلب رامز جلال.. ومن هم الضحايا ؟

تعرف على كواليس مقلب رامز جلال.. ومن هم الضحايا ؟

شاهد: ماجد الكدواني &#34; عادل إمام غير حياتي بسبب مكالمة واحدة&#34;

شاهد: ماجد الكدواني " عادل إمام غير حياتي بسبب مكالمة واحدة"

فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبد الرحيم وتطلب من الميراث

فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبد الرحيم وتطلب من الميراث

شاهد: رزان مغربي &#34;كنت بتمنى يضربني عمر الشريف&#34;.. فما القصة ؟

شاهد: رزان مغربي "كنت بتمنى يضربني عمر الشريف".. فما القصة ؟

شاهد: ياسمين صبري تتلقى طلب غريب من متابع لها.. هل تستجيب ؟

شاهد: ياسمين صبري تتلقى طلب غريب من متابع لها.. هل تستجيب ؟

شاهد: جمهور تامر حسني &#34;يا ويلك من بسمة&#34;

شاهد: جمهور تامر حسني "يا ويلك من بسمة"

وفاة والدة ظافر عابدين .. ونجوم عروس بيروت يقدمون التعازي

وفاة والدة ظافر عابدين .. ونجوم عروس بيروت يقدمون التعازي

بسبب هذه الحركة.. ليلى اسكندر تعرض نفسها لهجوم كبير

بسبب هذه الحركة.. ليلى اسكندر تعرض نفسها لهجوم كبير

أغنية رامي جمال تتخطى حاجز المليون ونصف مشاهدة.. ويتصدر الترند

أغنية رامي جمال تتخطى حاجز المليون ونصف مشاهدة.. ويتصدر الترند

عربي

الأردن يتتبع فيروس (كورونا) في مياه الصرف الصحي

الأردن يتتبع فيروس (كورونا) في مياه الصرف الصحي

الجزائر: تمديد قيود فيروس (كورونا) في 19 ولاية

الجزائر: تمديد قيود فيروس (كورونا) في 19 ولاية

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون

العراق: إصابة 26 مدنياً بانفجار مخبز في الديوانية

العراق: إصابة 26 مدنياً بانفجار مخبز في الديوانية