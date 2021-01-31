دولي

أوباما: لم يحقق ترامب 100% مما أراد

أوباما: لم يحقق ترامب 100% مما أراد
الرئيسان الأمريكيان السابقان باراك أوباما ودونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
يرى الرئيس الأسبق للولايات المتحدة، باراك أوباما، أنه "بفضل الديمقراطية، لم يحقق الرئيس السابق دونالد ترامب 100% مما أراد".

وذكر أوباما، في مقابلة عبر إذاعة (سير) الإسبانية أن "الحكومات كما أقول عادة سفن عابرة للمحيط الأطلسي، وليست زوارق بمحركات، وتحريك آلات الدولة في اتجاه أفضل يتطلب جهداً هائلاً".

وأضاف: "في الديمقراطيات، هناك العديد من الضغوط للتوقف، فهناك مجموعات مصالح تفعل ما في وسعها حتى لا تتغير الأشياء.. من الأسهل إيقاف شيء ما بدلاً من بدء شيء ما".

وأوضح، أن "أحد مباهج وإحباطات الديمقراطية، هو أنه يتعين عليك تقديم التنازلات، ولا يمكنك أبداً تحقيق 100% مما تريد، والخبر السار هو أنه بفضل الديمقراطية، لم يحصل دونالد ترامب على 100% مما كان يريده أيضاً".

وتحدث أوباما عن مقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق، قائلاً: "لقد فعلت ذلك عمداً.. الحرب في بعض الأحيان تكون ضرورية.. أنا لست نادماً على إعطاء الأمر بالعملية التي انتهت بموت بن لادن، لأنه كان يخطط لقتل الأبرياء، وهو ما فعله من قبل".

وأقر أوباما، أنه "حتى الحروب الضرورية، تنطوي على أشياء فظيعة للغاية، وهذا أمر يثقل كاهلي، لكن الأمر يجب أن يكون كذلك".

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