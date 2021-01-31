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2 مليون و230 ألف وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

2 مليون و230 ألف وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 2 مليون ونحو 230 ألف وفاة، فيما تقارب حصيلة المصابين من 103 ملايين و139 ألف إصابة، تعافى منهم نحو 74 مليوناً و764 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت، تراجعاً محدوداً في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة باليوم الذي سبقه، وسُجلت 501 ألف و99 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 12,638 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: أميركا (2,889 وفاة)، والمكسيك (1,434 وفاة)، وبريطانيا (1,200 وفاة)، والبرازيل (1,196 وفاة)، وروسيا (512 وفاة)، حيث تقدمت روسيا على حساب ألمانيا التي تراجعت إلى المركز السادس مسجلة (460 وفاة).

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: أميركا (140,732 إصابة)، والبرازيل (57,498 إصابة)، وفرنسا (24,392 إصابة)، وبريطانيا (23,275 إصابة)، وروسيا (19,032 إصابة)، وتقدمت فرنسا من المركز الخامس عالمياً إلى المركز الثالث، فيما انضمت روسيا من جديد الى القائمة الخماسية على حساب اسبانيا التي خرجت منها.

ولا تزال أميركا، تتصدر دول العالم، قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات هي: أميركا (450,381 وفاة)، والبرازيل (223,971 وفاة)، والمكسيك (158,074 وفاة)، والهند (154,312 وفاة)، وبريطانيا (105,571 وفاة).

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات هي: أميركا (26,655,740 إصابة)، والهند (10,747,091 إصابة)، والبرازيل (9,176,975 إصابة)، وروسيا (3,832,080 إصابة)، وبريطانيا (3,796,088 إصابة).

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