شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم بلاطة

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم بلاطة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابين من مخيم بلاطة، فيما شنت حملة دهم في قباطية، وأغلقت طربق مخيم الجلزون.

وأفادت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل من مخيم بلاطة، الشابين عمران حشاش ومحمد كايد حشاش، على حاجز حوارة جنوبي نابلس.

وأعاد الاحتلال، إغلاق البوابة الحديدية على الشارع الرئيسي الرابط بين مدينة البيرة ومخيم الجلزون المحاذي لمستوطنة (بيت ايل).

واقتحمت قوات الاحتلال، فجراً بلد قباطية قضاء جنين، وشنت حملات تفتيش في المنازل.

وسلمت سلطات الاحتلال، الأسير المحرر فرج عمر الصانوري، بلاغاً لمراجعة مخابراته في معسكر سالم غرب جنين.

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