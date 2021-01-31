أجواء مستقرة وارتفاع جديد على درجات الحرارة

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رام الله - دنيا الوطن

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء مستقرة تماماً وباردة نسبياً في الجبال وأقل برودة في بقية المناطق.



وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية تنشط أحياناً.