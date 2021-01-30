دولي

"الصحة العالمية": الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية خط الدفاع الأول أمام (كوفيد-19) وتحوراته

"الصحة العالمية": الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية خط الدفاع الأول أمام (كوفيد-19) وتحوراته
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إن الطريقة التي تنتقل بها السلالات المتحورة من فيروس (كورونا) لم تتغير.

وشددت على أهمية الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي طالما يتم تطبيقها حول العالم منذ بدء الجائحة، حيث تعتبر خط الدفاع الأول أمام (كوفيد-19) وتحوراته، وفق ما نقل موقع (المصري اليوم).

وقال مايك رايان، رئيس قسم الطوارئ بالمنظمة في مقطع على حساب المنظمة الأممية على (تويتر): إن الخبراء يرون ويفحصون أنواعا مختلفة من سلالات (كوفيد-19) المتحورة.

وشرح أنه من الطبيعي أن تتعرض الفيروسات لتحورات في رمزها الوراثي، إلا أن ذلك ليس بالضرورة أن يعني بأن سلوك الفيروس سيتغير. فهذا يحدث طول الوقت بين البشر، "حيث إن لدينا رموزا وراثية مختلفة.. ولهذا نبدو مختلفين ونتصرف بطريقة مختلفة.. وهذا لا يعني أننا مختلفين جذرياً".

وبتطبيق تلك النظرية على فيروس (كورونا)، بحسب رايان، "فإن هذه السلالات المتحورة لا تختلف عن بعضها اختلافاً جذرياً ولا عن عائلة الفيروس الأصلي.. لكنها ربما تختلف في الطريقة التي تلتصق فيها بالخلية البشرية، أو بطريقة تكاثرها بنجاح داخل الجسم البشري".

وأشار مدير الطوارئ في المنظمة الأممية إلى أن ما لم يتغير هو "الطريقة التي ينتشر بها الفيروس"، لذا فإن كل الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها حول العالم هي أهم شيء.

وأضاف: أن تلك الإجراءات تشمل غسل اليدين الدائم بالماء، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وتقليل عدد الأشخاص الذين تلتقي بهم، وكذلك تقليل الوقت الذي تمضيه مع الآخرين، وارتداء كمامات الوجه، وضمان التهوية الجيدة للأماكن، مشدداً على أن "هذه الإجراءات هي التي ستقاوم (كوفيد-19) وتحوراته".

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