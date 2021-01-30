الشرطة توجه تعليمات للمواطنين حال التعرض لـ "ابتزاز إليكتروني"





وقالت الشرطة في التعليمات: إنه بداية يجب الاحتفاظ بلقطات شاشة لحساب المبتز، والرابط الإلكتروني إن أمكن، مشددة على أن الضحية، يجب ألا يتجاوب من مع الجاني، وألا يتم دفع أي مبلغ مالي له، مهما كان السبب.





وأضافت: أنه يجب على المواطن، الذي وقع عليه الابتزاز، تعطيل حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحجب أي تواصل مع الجاني، ناصحة إياه بعدم التردد بالتواصل مع دائرة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

رام الله - دنيا الوطنوجهت الشرطة، اليوم السبت، تعليمات للمواطنين، حال التعرض لـ "ابتزاز الكتروني".