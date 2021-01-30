عربي

الجزائر: تمديد قيود فيروس (كورونا) في 19 ولاية

الجزائر: تمديد قيود فيروس (كورونا) في 19 ولاية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد تمديد الحجر الصحي في 19 ولاية، مشيراً إلى رفعه عن عشر ولايات سجلت نسبة منخفضة من الإصابات بفيروس (كورونا).

وأشار بيان صدر عن مكتبه، أن تطبيق التمديد سيبدأ من الأحد المقبل ولمدة 15 يوما، ويعمل به من 8 مساءً ولغاية 5 من صباح اليوم التالي، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار "الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس (كورونا)".

وأكد البيان على الإبقاء على الإجراءات الصحية الأخرى المتبعة في البلاد من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغيرها.



أخبار ذات صلة

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون

العراق: إصابة 26 مدنياً بانفجار مخبز في الديوانية

العراق: إصابة 26 مدنياً بانفجار مخبز في الديوانية

الأردن يسجل ارتفاعاً لافتاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً لافتاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الملك عبد الله: القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن هي القضية المركزية الأولى

الملك عبد الله: القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن هي القضية المركزية الأولى

الحكومة السودانية: من حقنا الدفاع عن أراضينا على الحدود مع إثيوبيا

الحكومة السودانية: من حقنا الدفاع عن أراضينا على الحدود مع إثيوبيا

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بسوريا

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بسوريا

أكثر من 270 مليون دولار.. حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل خلال 5 أشهر

أكثر من 270 مليون دولار.. حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل خلال 5 أشهر

السيسي يوجه رسالة &#34;مهمة&#34; إلى قادة الدول العربية

السيسي يوجه رسالة "مهمة" إلى قادة الدول العربية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

القبض على أشخاص صادر بحقهم مذكرات قضائية وأوامر حبس بضواحي القدس

القبض على أشخاص صادر بحقهم مذكرات قضائية وأوامر حبس بضواحي القدس

إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة جيوس

إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة جيوس

تحت عنوان &#34; شهداء لقمة العيش&#34;.. الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يعقد مؤتمره السادس

تحت عنوان " شهداء لقمة العيش".. الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يعقد مؤتمره السادس

النائب عبد الجواد يدعو للمسارعة بالتسجيل للانتخابات

النائب عبد الجواد يدعو للمسارعة بالتسجيل للانتخابات

تسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

تسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

الوزير الصالح يضع حجر الأساس لمشروع المدرسة المهنية لقرى شمال غرب نابلس

الوزير الصالح يضع حجر الأساس لمشروع المدرسة المهنية لقرى شمال غرب نابلس

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الحساينة: الوحدة مطلب وطني وعلى الجميع أن يشمر عن ساعديه لخدمة أبناء شعبنا

الحساينة: الوحدة مطلب وطني وعلى الجميع أن يشمر عن ساعديه لخدمة أبناء شعبنا

منوعات

فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبد الرحيم وتطلب من الميراث

فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبد الرحيم وتطلب من الميراث

شاهد: رزان مغربي &#34;كنت بتمنى يضربني عمر الشريف&#34;.. فما القصة ؟

شاهد: رزان مغربي "كنت بتمنى يضربني عمر الشريف".. فما القصة ؟

شاهد: ياسمين صبري تتلقى طلب غريب من متابع لها.. هل تستجيب ؟

شاهد: ياسمين صبري تتلقى طلب غريب من متابع لها.. هل تستجيب ؟

شاهد: جمهور تامر حسني &#34;يا ويلك من بسمة&#34;

شاهد: جمهور تامر حسني "يا ويلك من بسمة"

وفاة والدة ظافر عابدين .. ونجوم عروس بيروت يقدمون التعازي

وفاة والدة ظافر عابدين .. ونجوم عروس بيروت يقدمون التعازي

بسبب هذه الحركة.. ليلى اسكندر تعرض نفسها لهجوم كبير

بسبب هذه الحركة.. ليلى اسكندر تعرض نفسها لهجوم كبير

أغنية رامي جمال تتخطى حاجز المليون ونصف مشاهدة.. ويتصدر الترند

أغنية رامي جمال تتخطى حاجز المليون ونصف مشاهدة.. ويتصدر الترند

هنادي مهنا تحتفل بميلاد والدتها الفرنسية.. شاهد الصور

هنادي مهنا تحتفل بميلاد والدتها الفرنسية.. شاهد الصور

حفيدة فريد شوقي تستفز جمهور جدها بصورها الجريئة

حفيدة فريد شوقي تستفز جمهور جدها بصورها الجريئة

جو رعد يكشف المبالغ المالية التي يتقاضاها من الفنانات..وما موقفه من (المثلية الجنسية)

جو رعد يكشف المبالغ المالية التي يتقاضاها من الفنانات..وما موقفه من (المثلية الجنسية)

عربي

الجزائر: تمديد قيود فيروس (كورونا) في 19 ولاية

الجزائر: تمديد قيود فيروس (كورونا) في 19 ولاية

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون

العراق: إصابة 26 مدنياً بانفجار مخبز في الديوانية

العراق: إصابة 26 مدنياً بانفجار مخبز في الديوانية

الأردن يسجل ارتفاعاً لافتاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً لافتاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)