إسماعيل رضوان: حماس ستُحدد شكل مشاركتها بالانتخابات بناءً على مخرجات حوار القاهرة





وشدّد في تصريحات لقناة (الأقصى)، أن على الكل الوطني اليوم، ضمان نزاهة وشفافية هذه الانتخابات، مشيراً إلى أن حماس حريصة على استعادة الوحدة الوطنية، وتحقيق أهداف شعبها المشروعة.



وأشار رضوان، إلى أن الحركة، ستحدد شكل مشاركتها في الانتخابات، بناءً على مخرجات حوار القاهرة، وستؤكد انفتاحها على الكل الوطني.





وأكد القيادي في حماس، بأنه من الضروري إجراء كل مراحل الانتخابات، لنصل إلى الشراكة الوطنية الكاملة، ونتفق على استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال.





وقال رضوان: "يجب أن تتم الانتخابات على قاعدة الحوار الوطني الفلسطيني، وما تتوافق عليه الفصائل في القاهرة يجب أن يتم احترامه".





يشار إلى أن حواراً، سيعقد بعد أيام قليلة في العاصمة المصرية القاهرة، وتشارك فيه جميع الفصائل الفلسطينية؛ لبحث ملف الانتخابات، بعد إصدار الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً، يقضي بإجراء الانتخابات التشريعية، في 22 من أيار/ مايو المقبل، والرئاسية في تموز/ يوليو.

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة (حماس)، د.اسماعيل رضوان، اليوم السبت: إن حركته تنظر إلى الانتخابات العامة كبوابة لإنهاء الانقسام.