شؤون فلسطينية

"الصحة": اللقاح يصل فلسطين خلال أيام وسيتم توزيعه بالضفة وغزة

"الصحة": اللقاح يصل فلسطين خلال أيام وسيتم توزيعه بالضفة وغزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو لجنة الطوارئ العليا لمواجهة فيروس (كورونا)، مدير عام الخدمات الطبية في وزارة الصحة، د. أسامة النجار، إنه خلال أيام، ستتلقى الوزارة تطعيمات من ثلاثة مصادر.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): بأن المصادر الثلاثة هي  (فايزر) و(سبوتنيك)الروسي، (استرازينكا)، فيما ستتوفر بكميات كبيرة، وسيتم البدء فوراً بالتطعيم.

وقال: "سنبدأ بالطواقم الطبية، التي تقدم الخدمة الطبية لمرضى (كورونا)، والدوائر الأبعد من ضعاف المناعة وكبار السن، وهذه الكميات، سيتم توزيعها في كافة محافظات الوطن، قطاع غزة والضفة".

وشددت الوزارة على أنه منذ ظهور الطفرات الجديدة من فيروس (كورونا)، بدأت بعملية مراقبة لحركة المعابر، وجمع عينات لإجراء الفحوصات.

وقالت: إن المجموعة الأولى من العينات، أظهرت 18 إصابة في المحافظات الشمالية، ويضاف لذلك 11 إصابة جديدة في مدينة بيت لحم، التي تشهد إجراءات مشددة، فيما المرحلة المقبلة تشهد تشديداً أكثر، وبدأنا بعملية رسم الخارطة الوبائية من أجل الحد من التفشي، وهذا يتطلب مزيداً من الحرص والوعي من المواطنين.

وطالب النجار، المواطنين بالالتزام بلبس الكمامة، وبكافة إجراءات التباعد الاجتماعي، والحجر المنزلي، من أجل استمرار السيطرة على الوباء.

وقال عضو لجنة الطوارئ العليا لمواجهة فيروس (كورونا)، مدير عام الخدمات الطبية في وزارة الصحة: إن ما يدور على الطاولة هو تشديد الإجراءات والإغلاقات؛ للحد من تفشي الطفرة الجديدة من فيروس (كورونا).

وأكد بأن الطفرة الجديدة، عبارة عن طفرات خطيرة، وتؤثر على منطقة ارتباط بخلايا الرئتين، وبالتالي لهه تأثير بسرعة انتشار الفيروس، مضيفاً بأن الدراسات المتوفرة حتى الآن هي أن التطعيمات العالمية، تسيطر على الطفرة الجديدة من الفيروس.

وقال النجار: إنه خلال الأيام الماضية، كان هناك ضغط عالمي للسماح بإدخال اللقاحات من قبل الاحتلال.

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