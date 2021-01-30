تجدد الاحتجاجات ضد نتنياهو





وتظاهر المحتجون في مفترقات وجسور في شتى أنحاء إسرائيل، ومن المقرر أن تنظم التظاهرة المركزية قبالة المسكن الرسمي لنتنياهو، كما تنظم تظاهرات في تل ابيب وقرب منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بلدة قيساريا.



وطالب المحتجون بتشكيل لجنة تحقيق حول أزمة (كورونا)، وفي قضية قصور الحكومة في التعامل مع الأزمة، والقرار بإبقاء محاضر جلسات الحكومة حول الموضوع طي الكتمان لمدة 30 عاماً.





رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم السبت، بتجدد الحراك الاحتجاجي ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو للأسبوع الـ 32 على التوالي.