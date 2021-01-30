القبض على أشخاص صادر بحقهم مذكرات قضائية وأوامر حبس بضواحي القدس



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه خلال نشاط مستمر للشرطة القضائية، وبمساندة مركز شرطة بدو ومركز ألرام، لملاحقة الفارين من وجه العدالة، تمكنت من إلقاء القبض على سبعة أشخاص، صادر بحقهم 12 أمر حبس، ومذكرات قضائية لعدم دفع الديون للمواطنين، بلغت 200 ألف شيكل، وأحدهم حدث صادر بحقه مذكرة قضائية، بتهمة هتك العرض.



وأضافت: بأنه تم تحويل الأشخاص إلى جهة الاختصاص، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة بحقهم أوصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة، القبض مساء اليوم، على سبعة مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 12 أمر حبس ومذكرات قضائية، بلغت قيمتها المالية 200 ألف شيكل.