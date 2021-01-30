إيطاليا تسجل انخفاضاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 421 وفاة بالفيروس، 12715 إصابة، خلال 24 ساعة الماضية.



وأضافت الوزارة أنه تم إجراء 298010 فحوص للكشف عن كورونا أمس مقابل 268750 في اليوم السابق.



ويبلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بـ (كوفيد-19) في إيطاليا حاليا 88279 منذ شباط/فبراير الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والسادسة على مستوى العالم، كما سجلت 2.542 مليون إصابة حتى الآن.





رام الله - دنيا الوطنسجلت إيطاليا اليوم السبت، انخفاضاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).