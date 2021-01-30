بالرغم من تلقيهم جرعتي لقاح.. إصابة 10 من العاملين بإحدى المستشفيات بفيروس (كورونا) بإسرائيل





وتلقى أكثر من مليوني شخص في إسرائيل، اللقاح الخاص بفيروس (كورونا) المستجد حتى الآن.





رام الله - دنيا الوطننقلت (القناة 13) الإسرائيلية، عن مستشفى إيخيلوف، بأن 10 من العاملين في المستشفى، أصيبوا بفيروس (كورونا) وذلك بعد حوالي أسبوع من تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح الخاص بالفيروس.وكان مدير عام وزارة الصحة في إسرائيل، حيزي ليفي، أكد في تصريحات، نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، وجوب وضع الكمامات، حتى بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.