فتح تشيد بتوصيات المؤتمر العام السادس لاتحاد نقابات عمال فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أشادت مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية في حركة فتح بتوصيات المؤتمر العام السادس لاتحاد نقابات عمال فلسطين الذي عقد في مدينة أريحا يوم الخميس الماضي وخاصة فيما يتعلق بمواصلة الجهود لتعديل قانون العمل، ومراقبة تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، مع الدعوة لرفده بما يحتاج من لوائح جزائية رادعة، تمكنه من التحول لقانون قابل للتنفيذ.



وقال جمال عبيد، مفوض الاتحادات والنقابات العمالية في الهيئة القيادية لحركة فتح، إن توصيات المؤتمر جاءت ملبية لرغبات وطموحات شريحة العمال، ومحققة لتطلعاتهم.



واعتبر عبيد مصادقة المؤتمر على رفع نسبة تمثيل المرأة في كافة هيئات الاتحاد، بما لا يقل عن 30% انجازا مهما للمرأة العاملة وتقديرا لجهودها ودورها في بناء المؤسسات.



وأشاد عبيد باستيعاب ما نسبته 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية في هيئات الاتحاد كافة، إضافة إلى مصادقته على تبني ورقة القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل .



وأكد عبيد على أهمية استعادة دور ومكانة الحركة النقابية في المحافظات الجنوبية واسترداد ممتلكاتها التي صودرت جراء الانقسام .



ولفت عبيد على أهمية ضخ دماء جديدة شابة ومهنية ومتخصصة ومن واقع المهن ،في مختلف الاطر والمؤسسات العمالية.



وثمن مصادقة المؤتمر على توسيع نطاق مشاركة الاتحاد في المقاومة الشعبية حتى تحقيق الاستقلال الوطني الكامل.



واستذكر دور العمال كرأس حربة في مختلف مراحل الثورة الفلسطينية، وتقديمهم الشهداء والجرحى والأسرى.



كما جدد عبيد تحياته لأعضاء المؤتمر العام السادس لاتحاد نقابات عمال فلسطين، ودعمهم ووقوفهم خلف القيادة الشرعية لشعبنا بقيادة الرئيس محمود عباس.



وقدم التهاني بانتخاب شاهر سعد أميناً عاماً لاتحاد نقابات عمال فلسطين.