إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة جيوس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مساء اليوم السبت، مواجهات بين شبّان وقوات الاحتلال في بلدة جيوس، شمال شرق قلقيلية.



وذكرت مصادر محلية بأن شاباً أصيب بالرصاص المعدني خلال المواجهات التي اندلعت اثر اقتحام قوة احتلالية للبلدة، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية والصوتية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب الشبان والمنازل.