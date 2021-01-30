شؤون فلسطينية

تحت عنوان " شهداء لقمة العيش".. الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يعقد مؤتمره السادس

تحت عنوان " شهداء لقمة العيش".. الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يعقد مؤتمره السادس
رام الله - دنيا الوطن
عقد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مؤتمره السادس تحت عنوان "شهداء لقمة العيش" في أريحا.

جاء ذلك بحضور شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين وتوفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض المنظمات الشعبية في حركة فتح، ورئيس مجلس إدارة جامعة الاستقلال، ووزير العمل، نصري أبو جيش، ووزير الشؤون الاجتماعية أحمد مجدلاني، وواصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية ومفوض المنظمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية، وصالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومنير قليبو مدير مكتب منظمة العمل الدولية في فلسطين، وناصر أبو بكر  نقيب الصحفيين الفلسطينيين ويوسف حرب وكيل وزارة الداخلية وامين سر حركة فتح في سلفيت عبد الستار عواد. 

وافتتح سعد المؤتمر الذي رحب بأعضاء وضيوف المؤتمر، وعرض تقريره الإداري أمام المؤتمر، منوه "إلى ما سببته جائحة (كورونا) من تخريب قد يمتد اثره لسنوات طويلة على شعبنا بشكل عام وعلى العمال بشكل خاص.

وأشار إلى أن قيادة الاتحاد تبحث مع القيادة الفلسطينية وجهات الاختصاص عن مخارج من الأزمة، ومداخل مرتجاة للنهوض والتعافي، وتحويل التهديد الصحي والاقتصادي والاجتماعي إلى فرصة لإعادة البناء، وإيلاء الاستثمار في الإنسان الأهمية التي يستحقها كمدخل مهم من مداخل التعافي؛ ومواصلة إنفاذ خطط التنمية المستدامة في فلسطين، واستولاد فرص عمل جديدة تسهم في إنقاذ شعبنا من الفقر والجوع والبطالة. ما يدفعنا لتجديد مطالبتنا في هذا المؤتمر، لإطلاق حملة وطنية حثيثة الخطى، لتسريع العمل بقانون الصحة والسلامة المهنية، ليتسنى لنا إنفاذ الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، أي إيجاد بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر قدر المستطاع، كتدبير وطني يتطلع إلى الحفاظ على مخزوننا من رأسمالنا البشري؛ الذي يشكل العمال والعاملات قوامه الرئيس، ما يتطلب الحفاظ المُلح على سلامتهم وصحتهم ، وبالتالي الاستثمار في قوة عمل منتجة و متمتعة بالصحة والحماس اللازمان لبناء الوطن. 

كما تحدث رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتيه بكلمة حيا فيها المؤتمرون وأشاد بدور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ومساهماته المقدرة، وخاصة خلال فترة الطوارئ؛ كما تحدث للمؤتمر "شارون بيرو" أمين عام الاتحاد الدولي للنقابات و "نور الدين الطبوبي" أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل و"مصطفى التليلي" السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات، و"ماريا هلينا "مسؤولة الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية، و"بلال الملكاوي" سكرتير الاتحاد الدولي لعمال النقل في المنطقة العربية، والعديد من القادة النقابيين حول العالم.  

وبارك محمود البر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فرع سلفيت للامين العام شاهر سعد إعادة انتخابه أمينا عاما ولعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد عن محافظة سلفيت النقابي ياسر طه وللحضور وللعمال ولقيادة الاتحاد ولجماهير شعبنا نجاح المؤتمر.

واعتبر عقد المؤتمر في ظل هذه الظروف انجاز وطني كبير موضحا أن المؤتمر عقد وفق القوانين الداخلية للاتحاد ووفقاً لقوانين وزارة العمل.  

وأكد البر عقب المؤتمر، أن انعقاد فعاليات المؤتمر وإجراء انتخابات الاتحاد يأتي في سياق تعزيز مفهوم الديمقراطية ومبدأ المشاركة لمختلف النقابات الفاعلة في الاتحاد، واستمرارًا لمسيرة الديمقراطية التي أطلقها الاتحاد من خلال تنظيم الانتخابات واختيار الهيئات الإدارية المنتخبة. 

في حين قال عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد ياسر طه أن الاتحاد سيعمل دائماً من اجل تعزيز مفهوم الديمقراطية ومبدأ المشاركة، وسيواصل تعاونه مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية من اجل مساعدة العمال و توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم. 

ويذكر ان محافظة سلفيت شاركت بقوة في فعاليات المؤتمر وتمثلت في هيئاته القيادية المختلفة.


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