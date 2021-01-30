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التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون
حوثيون - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن "تحالف دعم الشرعية" في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية، أطلقها الحوثيون تجاه السعودية.

وأضاف التحالف، بأنه "يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير قدرات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي"، لافتاً إلى "استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، وفق بيان له. 

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