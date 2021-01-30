النائب عبد الجواد يدعو للمسارعة بالتسجيل للانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
دعا النائب في المجلس التشريعي ناصر عبد الجواد المواطنين للمسارعة في التسجيل للانتخابات وتحديث بياناتهم لضمان حقهم في الاقتراع.
ورحب عبد الجواد بكل خطوة إيجابية من شأنها أن تحقق نجاحا لإجراء الانتخابات، معبراً عن أمله أن تذلل هذه اللقاءات والاجتماعات المقرر عقدها في الضفة العقبات أمام الانتخابات.
وقال: "حتى تكون الانتخابات نزيهة ومعبرة عن ضمير الشعب الفلسطيني يجب أن تتم في أجواء صحية وحريات حقيقية من خلال توفير أرضية خصبة لإجرائها".
وأضاف" لا ينبغي للحريات العامة أن يتم ترحيلها لما بعد لقاءات القاهرة لأن شعبا قدم التضحيات وثابت في أرضه لا يليق به أن يتم ملاحقته بسبب حرية الرأي".
وأشار إلى أن هناك إجراءات يجب أن تحل كرواتب الأسرى والنواب المقطوعة وقرارات الرئيس بما يتعلق بالقضاء وغيرها من القضايا.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية، أطلقت خدمة خط مجاني للرد على استفسارات المواطنين المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية
2021.
وأوضحت اللجنة، أن الخط المجاني على الرقم (1800300400) يستقبل المكالمات يوميا من الساعة 8 صباحاً وحتى الـ 9 مساءً، من جميع شبكات الاتصالات الفلسطينية الثابتة والمحمولة.
وأشار إلى أن لجنة الانتخابات أطلقت سابقاً خدمة رقم الاستعلام الوطني المختصر (#600*) والذي يساعد المواطنين لمعرفة مكان الاقتراع الخاص بكلٍ منهم.
ويمكن لأي مواطن أو مواطنة الاستعلام عن بياناتهم والتسجيل للانتخابات من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية http://www.elections.ps.
وينتظر أن تجري الانتخابات التشريعية بموجب المرسوم الرئاسي بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.
دعا النائب في المجلس التشريعي ناصر عبد الجواد المواطنين للمسارعة في التسجيل للانتخابات وتحديث بياناتهم لضمان حقهم في الاقتراع.
ورحب عبد الجواد بكل خطوة إيجابية من شأنها أن تحقق نجاحا لإجراء الانتخابات، معبراً عن أمله أن تذلل هذه اللقاءات والاجتماعات المقرر عقدها في الضفة العقبات أمام الانتخابات.
وقال: "حتى تكون الانتخابات نزيهة ومعبرة عن ضمير الشعب الفلسطيني يجب أن تتم في أجواء صحية وحريات حقيقية من خلال توفير أرضية خصبة لإجرائها".
وأضاف" لا ينبغي للحريات العامة أن يتم ترحيلها لما بعد لقاءات القاهرة لأن شعبا قدم التضحيات وثابت في أرضه لا يليق به أن يتم ملاحقته بسبب حرية الرأي".
وأشار إلى أن هناك إجراءات يجب أن تحل كرواتب الأسرى والنواب المقطوعة وقرارات الرئيس بما يتعلق بالقضاء وغيرها من القضايا.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية، أطلقت خدمة خط مجاني للرد على استفسارات المواطنين المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية
2021.
وأوضحت اللجنة، أن الخط المجاني على الرقم (1800300400) يستقبل المكالمات يوميا من الساعة 8 صباحاً وحتى الـ 9 مساءً، من جميع شبكات الاتصالات الفلسطينية الثابتة والمحمولة.
وأشار إلى أن لجنة الانتخابات أطلقت سابقاً خدمة رقم الاستعلام الوطني المختصر (#600*) والذي يساعد المواطنين لمعرفة مكان الاقتراع الخاص بكلٍ منهم.
ويمكن لأي مواطن أو مواطنة الاستعلام عن بياناتهم والتسجيل للانتخابات من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية http://www.elections.ps.
وينتظر أن تجري الانتخابات التشريعية بموجب المرسوم الرئاسي بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.
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