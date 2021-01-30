العراق: إصابة 26 مدنياً بانفجار مخبز في الديوانية











رام الله - دنيا الوطنأعلنت دائرة الصحة في محافظة الديوانية جنوبي العراق، إصابة 26 شخصاً بجروح، نتيجة انفجار وقع في أحد المخابز بالمحافظة.وذكرت في بيان صحفي، أن "26 شخصا أصيبوا بجروح جراء انفجار أسطوانة غاز في أحد المخابز بقضاء الحمزة الشرقي التابع لمحافظة الديوانية جنوبي البلاد"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).