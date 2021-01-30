لأول مرة.. جنود إسرائيليون يتلقون تدريبات نظرية ومحاضرات عسكرية من المنزل

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم السبت، أن العديد من الجنود سيتلقون التدريبات النظرية والمحاضرات العسكرية من المنزل من خلال الزوم، لأول مرة.



وأضافت بأن ذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في صفوف الجيش، مشيرة إلى أن الجنود سيلتزمون بارتداء الزي العسكري مع شارة الوحدة والبرية.



وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن يوم الخميس الماضي، بأن 2042 جندياً إسرائيليا، مصابون حالياً، بفيروس (كورونا).