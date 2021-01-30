تسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية





وبذلك يرتفع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات إلى 11310، واستقرار الوفيات عند 362 وفاة، وفق تقرير "الخارجية" الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وأوضحت أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية سجل 500 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في شيكاغو.





وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 8312 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم السادس على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 116.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، بتسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم.