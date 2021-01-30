شؤون فلسطينية

تسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

تسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، بتسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية  حول العالم.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات إلى 11310، واستقرار الوفيات عند 362 وفاة، وفق تقرير "الخارجية" الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

وأوضحت أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية سجل 500 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في شيكاغو.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 8312 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم السادس على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 116.

أخبار ذات صلة

وزير الزراعة يكشف آلية تعويض مزارعي غزة ممن تضرروا في الحروب الإسرائيلية الثلاثة

وزير الزراعة يكشف آلية تعويض مزارعي غزة ممن تضرروا في الحروب الإسرائيلية الثلاثة

إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة جيوس

إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة جيوس

تحت عنوان &#34; شهداء لقمة العيش&#34;.. الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يعقد مؤتمره السادس

تحت عنوان " شهداء لقمة العيش".. الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يعقد مؤتمره السادس

النائب عبد الجواد يدعو للمسارعة بالتسجيل للانتخابات

النائب عبد الجواد يدعو للمسارعة بالتسجيل للانتخابات

الصالح يضع حجر الأساس لمشروع المدرسة المهنية لقرى شمال غرب نابلس

الصالح يضع حجر الأساس لمشروع المدرسة المهنية لقرى شمال غرب نابلس

وفاة شابة جرّاء سقوطها من (الطابق 13) ببناية في كفر عقب

وفاة شابة جرّاء سقوطها من (الطابق 13) ببناية في كفر عقب

نقابة المحامين تؤكد استمرارها بالفعاليات الاحتجاجية الرافضة لـ &#34;الهيمنة على القضاء&#34;

نقابة المحامين تؤكد استمرارها بالفعاليات الاحتجاجية الرافضة لـ "الهيمنة على القضاء"

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة جيوس

إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة جيوس

تحت عنوان &#34; شهداء لقمة العيش&#34;.. الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يعقد مؤتمره السادس

تحت عنوان " شهداء لقمة العيش".. الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يعقد مؤتمره السادس

النائب عبد الجواد يدعو للمسارعة بالتسجيل للانتخابات

النائب عبد الجواد يدعو للمسارعة بالتسجيل للانتخابات

الصالح يضع حجر الأساس لمشروع المدرسة المهنية لقرى شمال غرب نابلس

الصالح يضع حجر الأساس لمشروع المدرسة المهنية لقرى شمال غرب نابلس

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الحساينة: الوحدة مطلب وطني وعلى الجميع أن يشمر عن ساعديه لخدمة أبناء شعبنا

الحساينة: الوحدة مطلب وطني وعلى الجميع أن يشمر عن ساعديه لخدمة أبناء شعبنا

بحر: ندعم وضع استراتيجيات توحد الأمة لمواجهة الهجمة على الإسلام

بحر: ندعم وضع استراتيجيات توحد الأمة لمواجهة الهجمة على الإسلام

اختيار بلدية رام الله من ضمن المراتب الثلاث الأولى كأفضل الممارسات لمواجهة (كورونا)

اختيار بلدية رام الله من ضمن المراتب الثلاث الأولى كأفضل الممارسات لمواجهة (كورونا)

منوعات

فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبد الرحيم وتطلب من الميراث

فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبد الرحيم وتطلب من الميراث

شاهد: رزان مغربي &#34;كنت بتمنى يضربني عمر الشريف&#34;.. فما القصة ؟

شاهد: رزان مغربي "كنت بتمنى يضربني عمر الشريف".. فما القصة ؟

شاهد: ياسمين صبري تتلقى طلب غريب من متابع لها.. هل تستجيب ؟

شاهد: ياسمين صبري تتلقى طلب غريب من متابع لها.. هل تستجيب ؟

شاهد: جمهور تامر حسني &#34;يا ويلك من بسمة&#34;

شاهد: جمهور تامر حسني "يا ويلك من بسمة"

وفاة والدة ظافر عابدين .. ونجوم عروس بيروت يقدمون التعازي

وفاة والدة ظافر عابدين .. ونجوم عروس بيروت يقدمون التعازي

بسبب هذه الحركة.. ليلى اسكندر تعرض نفسها لهجوم كبير

بسبب هذه الحركة.. ليلى اسكندر تعرض نفسها لهجوم كبير

أغنية رامي جمال تتخطى حاجز المليون ونصف مشاهدة.. ويتصدر الترند

أغنية رامي جمال تتخطى حاجز المليون ونصف مشاهدة.. ويتصدر الترند

هنادي مهنا تحتفل بميلاد والدتها الفرنسية.. شاهد الصور

هنادي مهنا تحتفل بميلاد والدتها الفرنسية.. شاهد الصور

حفيدة فريد شوقي تستفز جمهور جدها بصورها الجريئة

حفيدة فريد شوقي تستفز جمهور جدها بصورها الجريئة

جو رعد يكشف المبالغ المالية التي يتقاضاها من الفنانات..وما موقفه من (المثلية الجنسية)

جو رعد يكشف المبالغ المالية التي يتقاضاها من الفنانات..وما موقفه من (المثلية الجنسية)

عربي

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون

العراق: إصابة 26 مدنياً بانفجار مخبز في الديوانية

العراق: إصابة 26 مدنياً بانفجار مخبز في الديوانية

الأردن يسجل ارتفاعاً لافتاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً لافتاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الملك عبد الله: القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن هي القضية المركزية الأولى

الملك عبد الله: القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن هي القضية المركزية الأولى