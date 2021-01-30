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شؤون فلسطينية

الصالح يضع حجر الأساس لمشروع المدرسة المهنية لقرى شمال غرب نابلس

الصالح يضع حجر الأساس لمشروع المدرسة المهنية لقرى شمال غرب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
وضع وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، اليوم السبت، حجر الاساس لمشروع المدرسة المهنية لقرى شمال غرب نابلس والتي ستقام في بلدة سبسطية، بتمويل من البنك الدولي من خلال صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية.

وافتتح الصالح مشروع شارع المدرسة المهنية في سبسيطة والممول من الصندوق. 

كما وافتتح مشروع إعادة تأهيل مدخل ودوار بلدة عزموط، وصرح الشهداء ومشروع شارع الحاووز بالبلدة.

وقال الصالح: "نضع اليوم حجر الأساس لهذه المدرسة المهنية التي ستخدم المنطقة بأكملها والتي تأتي تطبيقا لتوجهات الحكومة بالتركيز على التعليم المهني والتقني نظرا للحاجة الملحة لهذا النوع من التعليم الذي سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتزويد المجتمع بالقوى العاملة من  الفنيين والتقنيين المدربين والمؤهلين والقادرين على العمل بكفاءة ومهنية عالية".

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية اليوم السبت، لبلدة سبسطية، التقى خلالها رئيس البلدية ورؤساء الهيئات المحلية في شمال غرب نابلس، وناقش معهم عددا من القضايا المتعلقة بتنفيذ مشاريع تطويرية تسهم في النهوض بواقع المنطقة التي يستهدفها الاحتلال ومستوطنيه.

وفي عزموط، بارك الصالح باسم القيادة والحكومة الفلسطينية افتتاح المشاريع بالبلدة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بنية تحتية ملائمة ومشجعة للبناء والتطوير والاستثمار. 

وتفقد الصالح الاراضي المحاذية للمستوطنة المحيطة بالبلدة، والتي تتعرض باستمرار لانتهاكات متكررة من قبل المستوطنين، داعيا المجلس القروي للحفاظ على هذه الاراضي ومساعدة اصحابها في استغلالها والاستفادة منها وايصال الخدمات الاساسية لها.



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