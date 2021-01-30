الهلال الأحمر: وفاة شابة جرّاء سقوطها من (الطابق 13) ببناية في كفر عقب

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد الهلال الأحمر، اليوم السبت، بوفاة شابة في العشرينات من العمر، جرّاء سقوطها من (الطابق 13) في بناية بمنطقة كفر عقب شمال القدس.



وأوضح الهلال الأحمر في تصريح صدر عنه، أنه تم التعامل مع حادث سقوط الفتاة ومحولة انقاذها إلا أنها فارقت الحياة.