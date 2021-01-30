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شؤون فلسطينية

نقابة المحامين تؤكد استمرارها بالفعاليات الاحتجاجية الرافضة لـ "الهيمنة على القضاء"

نقابة المحامين تؤكد استمرارها بالفعاليات الاحتجاجية الرافضة لـ "الهيمنة على القضاء"
جانب من اعتصام المحامين
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين اليوم السبت، بياناً بخصوص استمرار الفعاليات الاحتجاجية الرافضة للقرارات بقانون، الماسة بالشأن القضائي.

وأكدت النقابة استمرار تعليق العمل المتواصل أمام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون، وهي محكمة الجنايات (القاضي الفرد) ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة إدارية.

وأضافت بأنه سيتم تعليق العمل أمام محاكم الجنايات ومحكمة جرائم الفساد طيلة أيام هذا الأسبوع .

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

استمراراً لعهد الحق الذي أطلقته نقابة المحامين لصيانة مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، يؤكد مجلس نقابة المحامين على أهداف الفعاليات النقابية الرافضة لحالة الهيمنة على السلطة القضائية والتي تنال من حقوق المواطنين بقضاء مستقل ونزيه قادر على الانتصار للعدالة الناجزة، وإذ يثمن مجلس النقابة الالتفاف الوطني والحقوقي والنقابي الداعم لموقف نقابة المحامين والذي عبرت عنه فصائل منظمة التحرير ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات والنقابات والاتحادات الشعبية عبر المشاركة والانخراط في كافة الفعاليات التي اعلنت عنها النقابة خلال الأيام الماضية.

​وإذ يؤكد مجلس النقابة على موقف الكتل النيابية لفصائل منظمة التحرير في المجلس التشريعي السابق والذي تم التعبير عنه في المذكرة المرفوعة لفخامة الرئيس في العام 2016 والرافضة لأي تعديل على القوانين الناظمة للشأن القضائي قبل انهاء الانقسام وإجراء الانتخابات العامة .

​وإذ يثمن مجلس النقابة وقفة العز والالتفاف غير المسبوق والذي عبرت عنه الهيئة العامة لنقابة المحامين بصمودها واستبسالها في الدفاع عن سيادة القانون وايصال رسالة مهنة المحاماة السامية إلى عنان سماء هذا الوطن، لقد اثبتم بأنكم الحراس الامناء للعدالة والوطن وندعوكم لمزيد من الصبر والثبات حتى تحقيق الانتصار المظفر في المعركة النقابية العادلة .

​وإذ يتوجه مجلس النقابة إلى السادة القضاة بأن الأوان قد لاح بالأفق لتسطروا موقفاً علنياً مشرفاً بالانتصار لاستقلال القضاء ، وعهدنا بكم أنه لا سلطان عليكم إلا القانون وضمائركم الحية.

وإذ يعلن مجلس النقابة عن استمرار الفعاليات النقابية الاحتجاجية وعليه فقد قرر مجلس النقابة ما يلي :

1- استمرار تعليق العمل المتواصل أمام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون وهي محكمة الجنايات (القاضي الفرد) ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة إدارية .

2- تعليق العمل أمام محاكم الجنايات ومحكمة جرائم الفساد طيلة أيام هذا الأسبوع .

3- تعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية طيلة ايام الاثنين الموافق 1/2/2021 ويوم الأربعاء الموافق 3/2/2021 والخميس الموافق 4/2/2021 .

4- الإعلان عن مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الموافق 3/2/2021 الساعة الواحدة بعد الظهر في مقر النقابة الرئيسي / رام الله ودعوة جميع منظمات المجتمع المدني والفصائل والنقابات المهنية والعمالية ووسائل الاعلام لحضور المؤتمر .

5- اطلاق حملة وطنية لجمع التوقيعات للمطالبة بالغاء القرارات بقانون الأخيرة من خلال منصة الكترونية سيعلن عنها على موقع النقابة ووسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .

6- يستنثى من أيام التعليق الطلبات المستعجلة وطلبات تمديد التوقيف والإفراج بالكفالة والمعاملات المستعجلة أمام الكاتب العدل والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ والنيابة العامة.

7- يلتئم مجلس النقابة يوم السبت القادم الموافق 06/02/2021 للتقييم والتقرير في الاجراءات الاحتجاجية القادمة .

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