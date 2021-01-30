الأردن يسجل ارتفاعاً لافتاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

سجل الأردن اليوم السبت، ارتفاعاً لافتاً بعدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).





رام الله - دنيا الوطنيأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 23 حالة وفاة، و641 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.ووفق الإيجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (325,674) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 7819 حالة، وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4304 حالات.