بدءاً من الاثنين.. فتح معبر رفح البري لمدة أربعة أيام





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه يتم نشر تفاصيل وكشوفات السفر، ومواعيد إجراء فحص (كورونا) للمسافرين، من قبل الهيئة العامة للمعابر في وقت لاحق غداً الأحد.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية بغزة، اليوم السبت، فتح معبر رفح البري أربعة أيام في الاتجاهين، من الاثنين حتى الخميس (1-4 شباط/فبراير 2021).