اختيار بلدية رام الله من ضمن المراتب الثلاث الأولى كأفضل الممارسات لمواجهة (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنتم اختيار بلدية رام الله ضمن المراتب الثلاث الأولى في مسابقة أفضل الممارسات لمواجهة جائحة (كورونا) في مجال الحكم المحلي التي ينظمها كونغرس التعاون بين الحدود في لوبلين – بولندا.وتقدمت بلدية رام الله من خلال وحدة التنمية المستدامة الى مسابقة أفضل الممارسات لمواجهة جائحة (كورونا) في مجال الحكم المحلي، وعليه تم اختيار بلدية رام الله ضمن المراتب الثلاث الأولى للجائزة من بين 48 مدينة أخرى تقدمت في مجال الحكم المحلي، كما اختيرت مدينة جدينيا في بولند ومدينة مراد باشا فيانطاليا /تركيا .وحصلت بلدية رام الله على هذه الشهادة بعد ان قدمت ملفا يتضمن الممارسات التي اتخذتها البلدية خلال فترة الإغلاق الشامل التي شهدتها فلسطين في الأشهر الأولى وتتخذها لغاية الآن ومن ضمنها جمع النفايات والنفايات الطبية أثناء الإغلاق ضمن فريق طوارئ خاص ومجهز لهذه المهمة ، تعقيم دور العبادة ومؤسسات المدينة، تقسيم المدينة الى أحياء والتواصل معها من خلال مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي، المبادرات المجتمعية مع المتطوعين في فعالية يوم الأرض وفعالية ربيع رام الله، التواصل مع الأطفال والعائلات من خلال برامج ترفيهية هادفة منها الرياضية والثقافية.