جنين: تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا)





وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة في المحافظة، إلى 169 منذ بدء الجائحة، وفق تصريح للمحافظ نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك).



كما تم تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، مقابل 15 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 160 حالة.





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد.