إسرائيل: تشخيص 6400 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
تظهر أحدث بيانات وزارة الصحة في إسرائيل، نشرت اليوم، بأن عدوى (كورونا) انتقلت أمس الى 6400 شخص.
تظهر أحدث بيانات وزارة الصحة في إسرائيل، نشرت اليوم، بأن عدوى (كورونا) انتقلت أمس الى 6400 شخص.
وبلغت نسبة النتائج الإيجابية 9%، فيما توصف حالة 1172 مريضا بخطيرة بينهم 334 يخضعون للتخدير والتنفس الاصطناعي.
وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء منذ ظهورها في إسرائيل الى 4733 شخصاً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
هذا وقال مدير عام وزارة الصحة، حيزي ليفي: إن الإغلاق يؤثر على الصورة الوبائية ولكن بشكل بطيء ومخيب للآمال.
هذا وقال مدير عام وزارة الصحة، حيزي ليفي: إن الإغلاق يؤثر على الصورة الوبائية ولكن بشكل بطيء ومخيب للآمال.
ورأى أنه لا علاقة بين تطبيق أنظمة (كورونا) وبين ثقة الجمهور.
وفي سياق حديث إذاعي بعد ظهر اليوم، أكد ليفي وجوب وضع الكمامات حتى بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.
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