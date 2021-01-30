الحكومة السودانية: من حقنا الدفاع عن أراضينا على الحدود مع إثيوبيا















رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام عربية، بوجود تعزيزات عسكرية سودانية بولاية القضارف، وذلك بعد خطف ثلاثة سودانيين على يد مسلحين إثيوبيين.من جهة أخرى، قالت الحكومة السودانية، إنه "ليس لدينا أي نية للتصعيد العسكري مع إثيوبيا"، مشيرة إلى أنه "من حقنا الدفاع عن أراضينا على الحدود مع إثيوبيا".ونقلت قناة (العربية) عن الحكومة السودانية، بأننا "سنستعيد أراضينا من إثيوبيا لكننا نفضل الحل السلمي".