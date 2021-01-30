دولي

إيران: السلاح الفرنسي والغربي هو العامل الرئيسي لعدم الاستقرار بالمنطقة

إيران: السلاح الفرنسي والغربي هو العامل الرئيسي لعدم الاستقرار بالمنطقة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رام الله - دنيا الوطن
دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى التوقف عن إصدار مواقف متسرعة وغير مدروسة.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة)، بأن "السلاح الفرنسي والغربي هو العامل الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة"، وفق تعبيره.

وتابع زاده، بأن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض ولا يمكن القيام بأي تغيير في تركيبة أعضائه، مشيراً إلى أن تفعيل الاتفاق النووي "أمر سهل ويتطلب عودة واشنطن للاتفاق ورفع عقوباتها".



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