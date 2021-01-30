صحيفة: اقتحام الكونغرس نظمته ومولته مجموعة تضم أحد أكبر ممولي حملة ترمب





يشار إلى عددا ً كبيرا من المتظاهرين من أنصار ترامب اقتحموا الكونغرس في الثاني من كانون الثاني/يناير الجاري، الأمر الذي أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، بعد تدخل الشرطة.





رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (وول ستريت جورنال)، بأن المظاهرة التي حدثت يوم اقتحام الكونغرس، جرى تمويلها من مجموعة تضم أحد أكبر ممولي حملة الرئيس السابق دونالد الترمب.وأضافت الصحيفة، بأن "المجموعة التي مولت المظاهرة أمام الكونغرس تضم مقدم البرامج ألكس جونز"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).