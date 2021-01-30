قوات الاحتلال تستدعي أسيراً محرراً من جنين لمراجعة مخابراته

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أسيراً محرراً من مدينة جنين، بلاغاً لمراجعة مخابراتها.



وذكرت مصادر محلية، أن سلطات الاحتلال سلمت الأسير المحرر فرج عمر الصانوري، بلاغا لمراجعة مخابراته في معسكر سالم غرب جنين.