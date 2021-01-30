الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة اليوم القبض على خمسة أشخاص فارين من وجه العدالة، صادر بحقهم تسعة أوامر حبس، لعدم دفع الدين بقيمة 150 ألف شيكل وأحكام بالسجن.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شرطة مركز الرام، وخلال متابعتها المستمرة للمطلوبين للعدالة، قبضت على خمسة أشخاص فارين من وجه العدالة صادر بحقهم تسعة أوامر حبس، من بينهم شخصين صادر بحق احدهم حكم غيابي بالسجن سنة ونصف بتهمة النصب والاحتيال، والشخص الثاني ثلاثة شهور محكومية.



وأكدت، أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.