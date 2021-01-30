الشرطة تقبض على أشخاص صادر بحقهم مذكرات قضائية وأوامر حبس بضواحي القدس



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه خلال نشاط مستمر لشرطة مركز الرام ومركز بدو لملاحقة الفارين من وجه العدالة تمكنت من القاء القبض على سبعة اشخاص صادر بحقهم 13 أمر حبس ومذكرة قضائية، لعدم دفع الديون للمواطنين بلغت 150 ألف شيكل، وذلك من خلال نصب حواجز أمنية على مداخل بلدات وقرى محافظة ضواحي القدس.



وأضافت: أنه تم تحويل الأشخاص إلى جهة الاختصاص من اجل استكمال الاجراءات اللازمة بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة القبض مساء اليوم على سبعة مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 13 أمر حبس ومذكرات قضائية، بلغت قيمتها المالية 150 ألف شيكل.